Инспекторы Россельхознадзора СО за неделю проконтролировали 633 тонны свежих овощей и фруктов

Управлением Россельхознадзора по Самарской области на постоянной основе осуществляется фитосанитарный контроль подкарантинной продукции (овощей, фруктов, круп, муки и т.п.), в том числе – прибывающей по импорту на территорию РФ.
Так, за прошлую неделю специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области было проконтролировано более 595 тонн импортной продукции из Узбекистана, более 20 тонн из Молдовы и более 18 тонн из Казахстана. Основной ввозимой продукцией являлись свежие овощи и фрукты.
Вся импортная продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, необходимыми для прохождения карантинного фитосанитарного контроля.
В ходе контроля были отобраны образцы, которые были направлены в Самарский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» с целью установления фитосанитарного состояния ввозимых партий. По результатам исследований, в трех партиях нектаринов, общим весом 57 тонн, был обнаружен карантинный вредный организм – калифорнийская щитовка. Учитывая, что калифорнийская щитовка на плодах не нормируется (угроза только в посадочном материале), продукция была выпущена в обращение.
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