Инспекторы ГЖИ в Тольятти продолжают проверять качество ремонта крыш и фасадов жилых домов с помощью беспилотника

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ГЖИ инспектировала состояние кровли, которую ремонтировали уже несколько раз, а также водостоки. Каждый раз, после ремонта, жильцы этого дома обращались с жалобами на протечки крыши, но так как скатная кровля обследовалась только с чердака, установить причины протекания крыши, провести проверку качественно и зафиксировать нарушения со стороны кампании, выполняющей ремонтные работы было невозможно. В этот раз удалось осмотреть всю крышу и выявить целый ряд недочётов в работе подрядной организации Фонда капитального ремонта.По результатам проверки будут приняты меры: будет выдано предписание на устранение нарушений. Затем, в установленные законом сроки, исполнение предписания будет проверено. Если работа не будет проведена, виновных привлекут к административной ответственности.Сегодняшнюю проверку комментировал заместитель руководителя ГЖИ Самарской области Ильдар Еналеев: «Это наш третий опыт использования беспилотника на проверках. Первый, как известно, был в Новокуйбышевске 13 ноября, затем в Безенчуке 21 ноября. Данная проверка позволила совершенно по-другому взглянуть на крышу обследуемого дома и представить себе реальную картину недочётов в работе ремонтников и зафиксировать нарушения. Мы считаем, что дрон в таких случаях просто незаменимый помощник».Несмотря на существующие ограничения и сложности, использование квадракоптеров уже доказывает свою эффективность. Инспекторы продолжат использовать беспилотники в своей работе, передает пресс-служба облправительства.