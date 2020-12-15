Инспекторы ГИМС провели рейд в Волжском районе

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С целью предупреждения несчастных случаев на льду инспекторы ГИМС совместно с представителями администрации Волжского района в очередной раз провели профилактические беседы с рыбаками. Любителям подледного лова из с. Воскресенка рассказали про небезопасное пребывание на непрочном льду реки, и какие последствия могут их ожидать в случае провала под лед.

Всем гражданам были розданы памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Уважаемые любители зимней рыбалки! Не забывайте, что лёд коварен! Опасность заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком. Собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!

Уважаемые родители! Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным. Берегите своих детей, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС