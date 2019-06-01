Инспекторы ГИМС СО провели совместный профилактический рейд в преддверии купального сезона

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Совсем скоро начнется купальный сезон. Горожане и жители муниципальных районов области устремятся к водоемам. Во избежание несчастных случаев на воде сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области ежедневно проводят патрулирования водных объектов, направленные на выявления нарушителей и обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха у воды.31 мая профилактический рейд прошел совместно с представителями средств массовой информации.Инспекторы ГИМС проверяли у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, обращали внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования, проводили инструктажи по соблюдению мер безопасности на водных объектах, оформляли протоколы при выявлении правонарушений.Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя, ну и конечно, движение маломерного судна по судовому ходу. Кроме того, как показывает практика, многие родители халатно относятся к вопросу перевозки детей, забывая или игнорируя нормы и правила, где четко определено, что ребенок до 12 лет должен находиться на маломерном судне только в спасательном жилете.Всего за время рейда было составлено 4 протокола об административном правонарушении.Сотрудники Центра ГИМС напомнили владельцам маломерных судов, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, передает пресс-служба облМЧС.