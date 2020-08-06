Инспекторы ГИМС СО приняли участие во Всероссийском забеге

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области приняли участие во Всероссийском проекте «ЗаБег.РФ».
По условиям забега каждый его участник должен был пробежать 21,1 километр. Маршрут забега 3 августа проходил в областной столице в районе стадиона САМАРА-АРЕНА.
В МЧС России регулярно проводятся занятия по физической подготовке, для каждого сотрудника спорт играет большое значение в жизни.
Все свои спортивные достижения сотрудники посвящают 30-летию чрезвычайного ведомства, передает пресс-служба облМЧС.
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