Инспекторы ГИБДД получат новую форму

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В форме, которую носят сейчас сотрудники ДПС, зимой холодно, а летом жарко. Так как к материалу есть претензии, после того как у формы истечет срок носки, сотрудники получат другую. Она будет выполнена из более удобного материала.Что это будет за форма, глава ГИБДД не рассказал. Он отметил, что для сотрудников ГАИ было разработано два вида экспериментальной формы. Сейчас новая форма проходит испытания.О том, что сотрудники ГИБДД будут облачены в новую форму, разговоры ведутся с 2017 года. Известно, что над изменением форменной одежды для ДПС работают в Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения.