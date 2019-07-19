Инспекторы ГИБДД Самары помогли роженице своевременно добраться до роддома

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Как пояснил автор письма, он обратился к инспекторам 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД У МВД по Самаре старшим лейтенантам полиции Захарову Константину и Васянину Евгению, которые несли службу на Московском шоссе, сообщив, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды.Роженица нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что из-за плотного потока машин быстро доехать до роддома не удастся, водитель решил обратиться к сотрудникам дорожно-патрульной службы.Инспекторы, понимая серьезность положения, доложили дежурному о случившемся и приняли решение сопроводить семейную пару до приемного покоя родильного отделения. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, они сопроводили автомобиля с роженицей до медицинского учреждения. В больнице женщине была оказана необходимая помощь, и в этот же день на свет появилась дочь Кира.Счастливые родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь. «Большое спасибо за то, что проводили нас и помогли. Без вас мы бы не справились. Очень приятно, что такие люди есть в самарской полиции», передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области