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Новости /  Общество /  Социум  

Инициативы команды ВУЗов, входящих в консорциум НОЦ Самарской области, отмечены на федеральном уровне

9 декабря 2019 17:58
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Наилучшие способы вывода российских проектов и продукции на мировой рынок обсудили около полутора тысяч специалистов.
«Выигрывает тот, кто стартует раньше, резвее и бьется до конца» — с первого дня рабочего интенсива определяет фактор успеха Дмитрий Песков, специальный представитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию. Наилучшие способы вывода российских проектов и продукции на мировой рынок обсудили около полутора тысяч специалистов, также речь шла о подготовке кадров для цифровой экономики.

Среди участников — команда вузов, входящих в консорциум НОЦ Самарской области, при поддержке Управляющей компании «Институт Регионального Развития» активно проявила себя во всех трех треках «Зимнего Острова» — кадровом, экосистемном и экспортном.

В рамках проектировочной сессии «Цифровые университеты» обсуждалась тема использования информационной системы «ИС-контингент», разрабатываемой Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Команда, в которую вошёл ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал, презентовала схему, отвечающую поставленным задачам, при этом предлагая альтернативу сервису «ИС контингент».

«С нашей точки зрения суперсервис «ИС контингент» не нужен, у каждого вуза есть свои возможности и свои потребности в понимании того, что туда нужно включить, – отметил ректор ТГУ Михаил Криштал. – Очень важно понять, кто за что отвечает. У министерства должна быть единственная функция контроля входов и выходов, с этой точки зрения важно, чтобы оно сертифицировало мини-сервисы, которые предлагают вузы и предлагаются вузам, а также сертифицировать их глобальных промышленных поставщиков – «Галактика», «1С».

На презентации проекта присутствовал врио директора департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования РФ Антоний Швиндт. Он дал положительную оценку выступлениям и предложил включить их в будущую работу.

«Работа только начинается, мы, конечно, ещё многое обсудим с коллегами, — отметил Антоний Швиндт. – В принципе у нас есть современная образовательная цифровая среда, поэтому мы будем прорабатывать всё в режиме реального времени, получая обратную связь. Я считаю такой формат полезным. Есть ряд интересных предложений, будем продолжать диалог».

Один из важных результатов для команды Самарской области – содержательное продвижение по федеральному интенсиву АгроОстров – 2020. Теперь появилась не только точная концепция проектно-образовательного интенсива, но и действительно команда инициаторов, которые небезразличны к теме трансформации сельского хозяйства, развитию FoodNet.

Генеральный директор АНО «Университет 20.35» Василий Третьяков — организатор Зимнего Острова лично участвовал в нескольких итерациях проектирования АгроОстрова и поддержал идею проведения в Самарской области тематического интенсива по внедрению в агропрактику сквозных цифровых технологий. Это прецедент в РФ. По мнению экспертов, АгроОстров надежно ассоциируется у руководства НТИ с нашим регионом.

Главным продуктом экосистемного трека «Зимнего острова» стал проект Национального сетевого акселератора, ключевой показатель которого в количестве конкурентоспособных проектных команд. В ближайшие годы государство и бизнес направят инвестиции в конкретный перечень сквозных технологий, чтобы обеспечить массовый приток на рынок стартапов. Научно-образовательные центры в контексте сетевого акселератора отвечают стратегической задаче: заинтересовать перспективные кадры фокусировкой работы в регионах, нацелить их на интенсивное технологическое развитие в целях реализации проектов мирового уровня, обеспечить учет индустриального заказа и перспективных потребностей рынка.

Институт Регионального развития как Управляющая компания НОЦ совместно с участниками и партнерами консорциума сконцентрирует внимание на вопросе создания условий для развития в регионе высокотехнологичных стартапов. И в этом плане федеральные эксперты смотрят на Самару «с большой надеждой» — на быстрый и мощный старт в освоении сервисов национальной технологической инициативы.

В ходе экспортного трека проведена сборка экспортных стратегий, сформированы списки барьеров и необходимых мер поддержки, начато формирование микроконсорциумов и сетевого сообщества для дальнейшей работы.

В итоге была создана модель экспортного консорциума для вывода продуктов и технологий на мировой рынок на основе практических кейсов и прямых контактов со спикерами. Составлена база ключевых контактов международных экспертов для построения в регионе системы акселераторов стартапов, все это позволит скоординировать экспертные и консультационные услуги в регионе в виде одного окна для обращения и построения модели лифта проектов на международный рынок.

В процессе сотрудничества с государственной корпорацией Ростех была сформулирована следующая концепция: в январе 2020 года АНО «Институт Регионального Развития» становится площадкой реализации расширенной итерации акселератора «Вектор» (корпоративный акселератор Ростеха), который позволит внешнему кругу участников, а это молодые ученые, стартаперы, активная молодежь, предложить свои разработки предприятиям Ростеха. Далее — АНО «Институт Регионального Развития» выступит платформой специализированного акселератора для НОЦ с учетом всех вышеуказанных требований безопасности, которые необходимы для работы с индустриальными партнерами — Ростехом, Роскосмосом, другими крупными отечественными предприятиями. Генеральная задача научно-образовательного центра Самарской области и каждого из его участников — развитие науки и технологической независимости страны с одновременной стремительной интеграцией в международное технологическое пространство новых парадигм, передает пресс-служба облправительства. 
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