Информация по несанкционированной свалке отходов в Рождествено

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В обследовании приняли участие сотрудники Управления Росприроднадзора по Самарской области, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, прокуратуры Волжского района, национального парка «Самарская Лука», администрации муниципального района Волжский Самарской области, а также общественный инспектор по охране окружающей среды и представитель ООО «Экостройресурс» — регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.По результатам обследования информация о наличии свалки отходов была подтверждена. Свалка существует с 80-х годов прошлого века и образована, в основном, твердыми коммунальными отходами жителей села Рождествено. Основной причиной образования свалки является транспортная удаленность села и отсутствие условий для организованного сбора отходов населения и лицензированного объекта размещения отходов.Земли, на которых расположена свалка, относятся к землям поселений и входят в границы национального парка «Самарская Лука». Со стороны прилегающей дороги имеется частичное ограждение для предотвращения разноса отходов.По результатам обследования администрации сельского поселения Рождествено рекомендовано продолжить ограждение площадки, провести обваловку территории и совместно с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экостройресурс» принять меры по организации сбора и вывоза отходов с. Рождествено с целью исключения их попадания на несанкционированную свалку.В связи с длительным бездействием в решении вопросов по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов населения, администрации муниципального района Волжский рекомендовано привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.Кроме того, администрации муниципального района Волжский предложено оформить заявку для включения мероприятий по рекультивации территории свалки в федеральный проект «Чистая страна» в составе национального проекта «Экология».Следует отметить, что в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» региональной составляющей федерального проекта «Экология» предусмотрена реализация мероприятия «Строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в районе с. Рождествено Волжского района Самарской области» со сроком реализации 2021-2022 гг, передает пресс-служба облправительства.Фото: Скриншот с видео