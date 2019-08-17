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Новости /  Общество /  Социум  

Информация об оказании медицинской помощи гражданам Узбекистана - работника компании ООО «Кошелевский посад»

17 августа 2019 13:56
99
4 гражданина Узбекистана доставлены бортом МЧС в федеральный московский центр (Москва) для прохождения дальнейшего лечения.
4 гражданина Узбекистана - работника компании ООО «Кошелевский посад» из посёлка Кошелевка, которые проходили лечение в медицинских учреждениях региона, 16 августа доставлены бортом МЧС в федеральный московский центр (г.Москва) для прохождения дальнейшего лечения.

В больницах Самарской области на данный момент проходят лечение 50 граждан Узбекистана.

По вопросам их лечения самарские врачи взаимодействуют со специалистами федеральных центров.

Ситуация находится на контроле, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Социум
17 августа 2019  13:56
4 гражданина Узбекистана доставлены бортом МЧС в федеральный московский центр (Москва) для прохождения дальнейшего лечения.
Информация об оказании медицинской помощи гражданам Узбекистана - работника компании ООО «Кошелевский посад»
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