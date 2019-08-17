Информация об оказании медицинской помощи гражданам Узбекистана - работника компании ООО «Кошелевский посад»

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4 гражданина Узбекистана - работника компании ООО «Кошелевский посад» из посёлка Кошелевка, которые проходили лечение в медицинских учреждениях региона, 16 августа доставлены бортом МЧС в федеральный московский центр (г.Москва) для прохождения дальнейшего лечения.В больницах Самарской области на данный момент проходят лечение 50 граждан Узбекистана.По вопросам их лечения самарские врачи взаимодействуют со специалистами федеральных центров.Ситуация находится на контроле, передает пресс-служба минздрава СО.