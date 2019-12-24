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Новости /  Общество /  Социум  

Информация о возможности получения семьями с двумя и более детьми ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов

24 декабря 2019 15:18
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Получатели семейной ипотеки могут оформить ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке – 6%.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711, семьи с детьми имеют право на получение кредита (займа) по льготной процентной ставке или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании ипотечного кредита (далее – семейная ипотека).

Получатели семейной ипотеки могут оформить ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке – 6%. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство.

В апреле 2019 года изменились условия программы семейной ипотеки, по которой семья с двумя или более детьми может снизить ставку по жилищному кредиту до 6%. Основное изменение программы — льготная ставка может действовать не три, пять или восемь лет, а в течение всего срока ипотеки, т.е. в настоящее время льготная ставка может действовать без ограничения по количеству детей и лет до конца срока действия кредитного договора.

В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился (родится) второй, третий или последующий ребенок. При этом заемщик и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство Российской Федерации.

При заключении договора рефинансирования сумма долга не должна превышать 80% стоимости жилья.

Постановление правительства – это документ, который устанавливает основные условия программы. Но он не обязывает любой банк оформить ипотеку каждой семье по первому требованию. Окончательное решение о предоставлении кредита, критериях оценки заемщиков и возможности рефинансирования принимает банк. При рассмотрении заявки на ипотеку или перекредитование могут быть требования к возрасту заемщика, его доходу, рабочему стажу или застройщику.

У банка могут быть свои требования к заемщику и созаемщикам, которые влияют на оценку рисков и одобрение заявки.

Субсидии для компенсации недополученных доходов выделяют не всем кредитным организациям. Их перечень и лимиты субсидирования утверждает Министерство финансов Российской Федерации.

Чтобы уточнить возможность оформления или рефинансирования кредита по льготной ставке, нужно обращаться в банк или организацию АО «ДОМ.РФ» (ранее — АИЖК), передает пресс-служба министерства образования и науки СО. 
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Комментарии


Социум
24 декабря 2019  15:18
Получатели семейной ипотеки могут оформить ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке – 6%.
Информация о возможности получения семьями с двумя и более детьми ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов
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