Информация о подаче тепла потребителям в Самаре

146

22 сентября глава Самары поручила до начала отопительного сезона начать подачу тепла в отдельные объекты социальной сферы, такие как больницы, детские сады и учреждения опеки и попечительства.

Особое внимание к организациям с постоянным пребыванием граждан.

По состоянию 23 сентября всего к теплоснабжению подключено 154 здания объектов социальной сферы:

- 46 объектов здравоохранения;

- 104 детских сада;

- 4 учреждения опеки и попечительства.

Таким образом, теплоэнергией обеспечено порядка 43% социальных объектов, передает пресс-служба горадминистрации.