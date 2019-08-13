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Новости /  Общество /  Социум  

Илья Резник после шутки Бузовой о блокадниках заявил, что она "пухнет от денег"

13 августа 2019 23:01
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Поэт сам был блокадным ребенком.
Российский поэт Илья Резник раскритиковал шутку певицы и ведущей Ольги Бузовой за шутку, в которой сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда, передает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

"Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует. Наши эстрадного шоу товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину", — сказал Резник.
По его словам, Бузова так бы не шутила, если бы перенеслась в Ленинград 1942 года и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день. Поэт сам был блокадным ребенком.

"Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег", — добавил Резник.

Ранее в инстаграме Ольги Бузовой появился ролик, на котором она сидит за столом, облизывает тарелку и называет себя блокадницей.

После этой шутки на певицу обрушились с критикой пользователи соцсетей.

Мать певицы Ирина вступилась за дочь и отметила, что бабушка Ольги пережила годы блокады и ее привычки переняли другие родственники. 

Певица и ведущая Ольга Бузова объяснила, почему сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Соответствующее видео она опубликовала в сторис в инстаграме.

В ролике телеведущая говорит, что родилась в Санкт-Петербурге и бережливое отношение к продуктам передалось ей с генами.

"У нас в семье было принято все доедать", — объяснила певица.
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