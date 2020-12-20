Илья Авербух женился на актрисе из сериала «Папины дочки»

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Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию в танцах на льду, чемпион Европы и мира, а также постановщик ледовых шоу Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова узаконили свои отношения, передает РБК. Об этом экс-фигурист сообщил в Instagram.



Он сопроводил видео подписью «Маршрут построен!».



Арзамасова обрела наибольшую известность благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Панины дочки». Об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле.



Авербух и Арзамасова познакомились в 2011 году на проекте «Ледниковый период», который шел на «Первом канале». Актриса выступала на проекте в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Ставийским, а Авербух был их наставником.

Фото: Global Look Press/РБК

