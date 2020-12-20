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Илья Авербух женился на актрисе из сериала «Папины дочки»

20 декабря 2020 20:25
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Об отношениях спортсмена и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом.

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию в танцах на льду, чемпион Европы и мира, а также постановщик ледовых шоу Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова узаконили свои отношения, передает РБК. Об этом экс-фигурист сообщил в Instagram.

Он сопроводил видео подписью «Маршрут построен!».

Арзамасова обрела наибольшую известность благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Панины дочки». Об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле.

Авербух и Арзамасова познакомились в 2011 году на проекте «Ледниковый период», который шел на «Первом канале». Актриса выступала на проекте в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Ставийским, а Авербух был их наставником.

 

Фото: Global Look Press/РБК
 

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Комментарии

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Новости Тольятти
20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  13:07
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
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