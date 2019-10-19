Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
19 октября 2019 11:49
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Ранее краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, в рекламе был QR-код сайта, созданного персонально для него. Также предприниматели пригласили американского бизнесмена на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на это публикацией в твиттере на русском языке, где он написал: "Язык хорошо подвешен".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, участники мероприятия специально задержались до позднего вечера, чтобы послушать Маска. Они заранее подходили к местам трансляции и занимали места, причем некоторые из них были в костюмах космонавтов и в скафандрах.
Зал главной сцены, рассчитанный на 1,5 тысячи мест, был полностью забит, поэтому организаторы форума вывели трансляцию на большие экраны и в других рабочих зонах форума. Бизнесмен вышел на связь в 22.05 мск.
"Привет... Если что-то будет непонятно — спрашивайте, потому что я хочу быть полезен этой аудитории", — обратился он к участникам мероприятия, вызвав их аплодисменты.
Многие из участников форума делали селфи на фоне экрана с трансляцией.
Во время выступления по видеосвязи Маск оценил российскин образование и выразил мнение, что в России много талантов.
"Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России", — отметил он.
В ходе беседы бизнесмена также спросили, не заинтересует ли его операционная система, которую краснодарец создал для электромобилей Tesla, и Маск пообещал, что готов рассмотреть эту разработку. Помимо этого, он не исключил, что когда-нибудь откроет производство в России.
Форум "Дело за малым!" проходит 18 — 19 октября в Краснодаре. По данным организаторов, на нем зарегистрировались более 30 тысяч предпринимателей из 68 регионов, а также тех, кто хочет ими стать, запланировано выступление более 200 спикеров, в программе заявлено порядка ста мероприятий.
Фото: Пресс-служба Администрации Краснодарского края
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