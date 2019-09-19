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Новости /  Общество /  Социум  

Игромания и кредиты довели улыбчивую сотрудницу соцслужбы до двойного убийства

19 сентября 2019 20:57
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Жестокое убийство двух пожилых инвалидов — брата и сестры — обсуждал весь маленький карельский город.
Автор Станислав Сенькин/life.ru

Жестокое убийство двух пожилых инвалидов — брата и сестры — обсуждал весь маленький карельский город. Люди гадали, кто мог совершить такое зверство? А когда узнали, были поражены ещё больше.

Питкяранта — небольшой город в Карелии на живописном побережье Ладожского озера. Всего в тридцати восьми километрах знаменитый Валаам, куда из города регулярно ходит быстроходный катер "Метеор". Здесь, в Северном Приладожье, и произошло в прошлом году двойное убийство, ужаснувшее маленький городок.

Около святых черти водятся...

"В жизни нужно быть непредсказуемым и коварным, как огурец с горькой попкой" — этот статус в социальной сети как бы предопределил странный и страшный одновременно поступок 35-летней жительницы города Питкяранта.

5 ноября прошлого года работница соцзащиты — всегда улыбчивая и доброжелательная Юлия Семёнова — пришла к своим подопечным инвалидам — брату и сестре 58 и 55 лет. Она посещала их три раза в неделю и узнала, что беспомощные старики накопили 260 тысяч рублей и отложили их на чёрный день или собственные похороны. Своему соцработнику старики полностью доверяли и, рассказав о сбережениях, подписали себе смертный приговор.

Жестокое двойное убийство

По словам гособвинителя, Семёнова сначала напала на женщину-инвалида с ножом. Била прицельно, пытаясь задеть жизненно важные органы. Эксперты выяснили, как минимум пять ножевых ударов из восьми оказались смертельными. При этом Семёнова ещё и избивала женщину. Расправившись с сестрой, Семёнова пошла в комнату лежачего брата. Набросившись на инвалида, она буквально исколола его ножом, нанеся не меньше тридцати ударов, один из которых попал прямо в сердце.

Забрав собранные за всю жизнь инвалидами деньги, Семёнова просто положила их на карту, а окровавленный нож спрятала в квартире другой своей подопечной. Соцработницу задержали уже через три дня. Она рассказала следователям, что полгода делала спортивные ставки в букмекерских конторах через Интернет, много проигрывала — и поэтому брала микрокредиты и кредиты в банках. Закредитованность и довела её сначала до мелкого воровства у своих подопечных, а после до жестокого убийства.

В отношении Семёновой возбудили уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений".

Какие бесы в неё вселились?

В поисках ответа на этот вопрос Лайф дозвонился до Оксаны Рудневой — директора Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия по Питкярантскому району (где и работала подозреваемая).

По словам директора, Семёнова была на хорошем счету, очень активной и исполнительной, со всеми ладила. Никто даже и помыслить не мог, что женщина подвержена тайной страсти игромании и что-то замышляет недоброе.

И действительно, взглянув на соцсети подозреваемой, сначала можно сделать вывод, что перед нами "светлый человечек" — улыбчивая доброжелательная женщина, ради любви к сирым и убогим работающая в социальной службе. Много фото с 13-летней дочерью и любимым мужчиной. Коллеги Семёновой до сих пор в шоке.

Но на её стене в соцсети есть и другие картинки и записи, в которых читается недовольство собственным финансовым положением. "Я всё ещё жду, что мой мужик скажет: "Я тебя обманывал, на самом деле я миллионер, просто хотел убедиться, что ты со мной не из-за денег". Или: "Проснувшись утром после нашей краткой встречи, я серенаду запою тебе! О том, как жаль, что ты не каждый вечер. Зарплата, эта песня о тебе!"

В её аккаунте так много "денежных деревьев", финансовых мотиваторов и других атрибутов достатка и богатства, что можно сделать вывод об одержимости Семёновой деньгами. И часто повторяются чужие фото с пальмами на пляже лазурного моря, так не похожего на суровые серые воды Ладоги.

Ставки в Сети и компьютерные игры

В самом городе Питкяранта о двойном убийстве ходили самые странные и зловещие слухи. В том числе о том, что к зверскому убийству Семёнову могло подтолкнуть увлечение компьютерными играми.

— После убийства, когда ещё не знали, что это она, весь город с ужасом думал, что это какие-то отмороженные наркоманы могли сделать, потому что ну не те деньги, не тот случай, чтобы инвалидов так жестоко убивать, — рассказала Лайфу жительница города, связанная с социальной службой. И продолжает:

— Потом пошли разговоры, что она играла в компьютер и что, быть может, до последнего не понимала, что убивает реальных людей, а не в компьютере сидит! Деньги? Так она могла у них просто забрать, ну в крайнем случае просто убить. А она так жестоко их убивала, готовилась несколько дней...

Но знакомые и соседи Семёновой до сих пор не могут понять, каким образом простая соцработница, пусть даже и одержимая деньгами, могла решиться на зверское двойное убийство. Свела её с ума интернет-реклама лёгких выигрышей или долгие мечтания о тайном миллионере? Дело начал рассматривать Верховный суд Карелии. Семёнова во всём раскаивается, ей грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.


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Комментарии



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