Игроки молодежного состава "Крыльев Советов" пригласили на матч с "Уфой" воспитанников школы-интерната "Преодоление"

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Игроки молодежного состава "Крыльев Советов" Артем Сапов, Никита Пищулин и Артем Горбунов посетили школу-интернат "Преодоление", где живут и обучаются дети с проблемами здоровья, а также ребята, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Игроки "Крыльев" пригласили ребят на матч 18-го тура РПЛ с "Уфой", который пройдет на "Самара Арене" в субботу, 30 ноября, в 15:00, а также привезли в школу-интернат матчевые афиши.Встреча игроков со школьниками началась с общения. Ребят интересовало буквально все – от количества тренировок до интересов помимо футбола. После этого все желающие могли сделать фото и взять автограф у игроков "Крыльев". Завершилось мероприятие мастер-классом в спортивном зале и товарищеским футбольным матчем, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"