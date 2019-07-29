Игорь Комаров вместе с Дмитрием Азаровым осмотрели площадку форума "iВолга", пообщались с участниками и организаторами

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Молодёжный форум ПФО "iВолга" проходит под патронатом Полномочного представителя Президента в ПФО. Сегоднявместе губернатором СОосмотрел площадку форума, пообщался с участниками и организаторами.В этом году на форуме работает патриотическая выставка, экспозиция которой меняется каждые два дня:Первой экспозицией была экспозиция от Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» «Включись в историю», рассказывающая о развитии молодежного движения XX-XXI вв.25 и 26 июля работала выставка «Легендарный Калашников», приуроченная к 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова.27-28 июля проходила выставка «Самара Космическая» от Музея авиации и космонавтики имени С.П. Королева.Вечерами у участников была возможность изучить звездное небо с помощью профессиональных телескопов.29-30 июля работает выставка Поискового движения России. На выставке представлены предметы, оружие и амуниция времен Великой Отечественной войны, добытые поисковыми отрядами.В шатре культурно-спортивного направления полпред и глава региона обсудили организацию досуга участников. Обеспечить интересную программу сразу для двух тысяч молодых людей - задача непростая, для этого вечерами работает более десяти различных активностей.На площадке форума реализуется экспериментальный проект по раздельному сбору отходов. На территории разместились 5 точек для раздельного сбора отходов, также мусор сортируется в столовых и лагерях участников. Помощь в организации раздельного сбора оказывают волонтеры.Для крышек от пластиковых бутылок региональный оператор установил накопитель "Добрые крышечки".Помимо отдельных точек для раздельного сбора мусора, в рамках образовательной программы Форума прошла серия просветительских мероприятий, посвященных обучению раздельному сбору мусора.Традиционно форум создаёт равные условия для всех участников, вне зависимости от особенностей здоровья. О том, как организована работа «Инклюзивного городка», рассказал руководитель направленияВ этом году здесь наибольшее количество участников за все годы- 60 молодых людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Команда организаторов собралась из 5 регионов – многие хотят научиться делать подобные площадки на массовых молодежных мероприятиях.Участники поблагодарили Полпредство ПФО и региональные власти за слаженную организацию работы форума. А участникпредложил организовать в СО межрегиональный инклюзивный форум - он позволит объединить лучшие практики в работе с людьми, имеющими особые потребности.Полпред Президента Игорь Комаров идею поддержал, а Дмитрий Азаров попросил ребят подумать над возможными направлениями работы в рамках форума, наиболее актуальными вопросами для обсуждения: «Для меня это большая честь, спасибо вам за такую инициативу!»Участники «инклюзивного городка» живут обычной форумной жизнью - разве что не в обычных, а в армейских палатках.Спорт - важная составляющая форума. Сегодня на воркаут площадке смены #PROспорт проходят показательные выступления.Полпред Президента Игорь Комаров и губернатор СО Дмитрий Азаров поблагодарили ребят, которые не только занимаются спортом, но и пропагандируют ЗОЖ среди сверстников.На форуме свои площадки представляют крупнейшие предприятия страны, работающие в ПФО и СО: Автоваз, Лукойл, Газпром, Сбербанк.Кроме экспозиции, компании ведут на форуме масштабную рекрутинговую работу, проводят собеседования с талантливыми ребятами, отсматривают лучшие проекты, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.