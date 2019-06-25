Игорь Комаров принял участие в закрытии первой смены лагеря «Гвардеец»
25 июня 2019 16:04
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«Гвардеец» — один из основных патриотических проектов, реализуемых в Приволжском федеральном округе. Здесь старшеклассники из всех регионов ПФО на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, на личном опыте постигают основы боевого братства. За 18 дней школьники под руководством опытных наставников освоили программу начальной и специальной военной подготовки, участвовали в учебных стрельбах, совершали марш-броски, соревновались в знании истории Отечества, учились строевым приемам и жили в тех же условиях, в которых несут службу защитники Родины.
В первой смене лагерей «Гвардеец-1» (в Нижегородской области) и «Гвардеец-2» (в Пензенской области) приняли участие 360 юношей из всех регионов округа и команды из шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта школу лагерей «Гвардеец» прошли около 5 тыс. ребят.
Командный дух и атмосфера боевого братства — для многих ребят такой вариант летнего отдыха оказался лучшим из всех возможных. Силу, выносливость, навыки владения оружием и приемами рукопашного боя, которые они получили в лагере, ребята продемонстрировали на эстафете «Юнармейский маршрут», затем юноши были приняты в ряды движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе Президента России Владимира Путина, и принесли первую в своей жизни присягу.
Игорь Комаров поздравил ребят и пожелал им успехов на пути служения Отечеству.
«Тот, кто сумел преодолеть себя и показать лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова «Родина», может считаться настоящим «гвардейцем». Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей. Дни, проведенные в лагере, важны для становления вашего характера, ваших ценностей и убеждений. Стране нужны смелые, умные, честные и ответственные люди — Гвардейцы с большой буквы», — подчеркнул полпред.
На церемонии торжественной присяги присутствовали член комитета по обороне Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. Игорь Комаров и почётные гости лагеря вручили ребятам нагрудные значки «Юнармии» и часы от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
***
Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена — с 9 июня по 26 июня, вторая — с 31 июня по 19 июля. В лагерь «Гвардеец-1» направляются группы (команды) из Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской области, Нижегородской области, команды кадетских корпусов ПФО. В лагерь «Гвардеец-2» приезжают ребята из республики Башкортостан, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, команды кадетских корпусов ПФО, передает пресс-служба ПФО.
Фото: пресс-служба ПФО
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