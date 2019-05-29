Игорь Комаров поздравил выпускников кадетских корпусов Приволжского федерального округа с окончанием учебы

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В кадетских корпусах Приволжского федерального округа прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для 256 выпускников Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского, Пермского и Нижегородского кадетских корпусов.Поздравление кадетам и их наставникам направил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округеИгорь Комаров.25 мая на торжественном построении в Нижегородском кадетском корпусе ПФО имени генерала армии В.Ф.Маргелова приветственный адрес зачитал помощник полпреда Владимир Колчин.«Сегодня вы прощаетесь со своими учителями, воспитателями, наставниками и вступаете в новую взрослую жизнь, полную большихоткрытий и испытаний. Впереди у вас очень ответственный период – Единый государственный экзамен. Уверен, что вы приложите все знания для достижения наилучшего результата. При выборе жизненного пути важно принять правильное решение. Помните, что вы – наследники поколения победителей. Пусть мир, который они нам подарили, свобода и воля всегда будут фундаментом для всех нас. России нужен ваш талант, энергия и, конечно, патриотизм. Самые искренние чувства благодарности и признательности вашим педагогам и наставникам, которые отдавали вам частицу собственной души, считали ваши достижения и успехи своими и помогали преодолевать любые трудности», - говорится в поздравлении полномочного представителя Президента РФ в ПФО.Большинство ребят, которые в этом году, заканчивают кадетские корпуса Приволжского федерального округа, намерены связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах, спецподразделениях и правоохранительных органах.Напутствия в адрес выпускников прозвучали от педагогов, наставников, почетных гостей и родителей. Все желали ребятам правильновыбрать жизненный путь, стать настоящими профессионалами, быть порядочными и честными людьми. Достичь успехов во многом поможет подготовка, полученная в кадетском корпусе, уверены и выпускники, и педагоги, и родители.Официальная часть мероприятий закончилась выносом Государственного флага Российской Федерации, знамени кадетского корпуса и торжественным прохождением строем, на котором кадеты показали отличную строевую подготовку. Никого не оставила равнодушным и танцевальная часть программы, и вручение цветов своим учителям.Напомним, проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО и при поддержке Минобороны России. В настоящее время успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Нижегородский, Пермский и Чувашский окружные кадетские корпуса.Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих создание современной материально-технической базы, профориентацию,дополнительную мотивацию педагогов. Ключевую роль в организации профильной подготовки кадет играет подписание соглашений сМинобороны России и Росгвардией. В частности, для кадетских корпусов ПФО определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадет). Одним из итогов проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения, передает пресс-служба ПФО.