Игорь Комаров поздравил учеников ПФО с Днем знаний

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2 сентября 2019 года в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан полномочный представитель Президента РФ в ПФОпоздравил всех школьников Приволжского федерального округа с Днём знаний и посетил гимназию 105. "Сегодня для первоклашек прозвучит первый звонок, начнется взрослая жизнь, полная открытий и незабываемых событий.А для выпускников этот учебный год во многом определит выбор профессии. Мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна как никогда, ведь образование - это фундамент жизненной реализации человека, успешной карьеры и интересной, насыщенной жизни. Особые слова благодарности в этот праздничный день - всем учителям за преданность своему делу, за умение выслушать и поддержать, за вдохновение на покорение новых вершин.Желаю родителям мудрости и гордости за своих детей, уверенно входящих в жизнь.В добрый путь! С праздником!»— обратился к ребятам, их родителям и учителям Игорь Комаров.После торжественной линейки полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Врио главы Башкортостана Радий Хабиров осмотрели классы гимназии и поговорили с первоклассниками. Гостям показали класс робототехники и музей Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова.Игорь Комаров и Радий Хабиров в День знаний приняли участие также в открытии полилингвальной многопрофильной школы 162 «СМАРТ». Игорь Комаров подчеркнул, что обеспечение конкурентоспособности российского образования, создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения — приоритетные государственные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Республика Башкортостан принимает активное участие в масштабном национальном проекте «Образование". Только с начала учебного года в регионе вводятся в эксплуатацию 11 новых современных школ, построенных по самым передовым технологиям.Школа «СМАРТ», которую мы сегодня открываем — не просто ещё одно учреждение общеобразования, это инновационный центр, где для преподавателей и учеников созданы лучшие условия.Строительство такого важного социального объекта в сравнительно короткие сроки было возможно только благодаря слаженной работе всех участников этого процесса.Уверен, что школа и в дальнейшем будет гордо нести звание одной из лучших, бережно сохранит и приумножит сложившиеся добрые традиции отечественного образования», — отметил полномочный представитель Президента РФ.Затем Игорь Комаров провел совещание по подготовке региона к Единому дню голосования. По его итогам полпред отметил, что в Республике проделана серьёзная работа по подготовке избирательных участков и решению вопросов безопасности. Избирком готов к проведению Единого дня голосования, избирательные комиссии укомплектованы, необходимое оборудование на участках есть. «Региональная избирательная система готова к проведению открытых, честных и свободных выборов», — подчеркнул Игорь Комаров, передает пресс-служба ПФО.