Игорь Комаров направил приветствие к 30-летию Федерации Независимых Профсоюзов России

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В этом году отмечается 30-летие образования Федерации Независимых Профсоюзов России. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил ФНПР с юбилеем.

«Профсоюзное движение – значимый и необходимый институт гражданского общества, активно влияющий на развитие трудовых отношений, обеспечивающий справедливую и законную защиту граждан, сохранение стабильности в социальной сфере. Особенно важны профсоюзы в современных социально-экономических условиях.

Сегодня процветание и мощь России, динамичное и устойчивое развитие нашей страны, создание цивилизованных правовых отношений во многом зависит от инициативы, активности и ответственности профсоюзных лидеров.

В Приволжском федеральном округе благодаря работе профсоюзных организаций, их конструктивному сотрудничеству с органами государственной власти и работодателями удается решать проблемы занятости людей, сохранения рабочих мест и своевременных выплат в условиях нестабильности в экономике. Это значит, что удается сохранять и развивать самое ценное, что есть в любом государстве – высококвалифицированных специалистов, тружеников, молодые рабочие кадры.

За тридцать лет работы Федерация Независимых Профсоюзов России накопила огромный опыт, и он позволяет нам уверенно двигаться вперёд, обеспечивая поддержку и защиту всех, кто трудится на благо государства и народа.

Поздравляю вас с юбилеем! Желаю успехов во имя процветания России, стабильности и благополучия в обществе!» – говорится в поздравлении полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.