Идём на каток, соблюдая эпидемиологические правила!

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20 декабря 2020 года в Самаре на площади Славы начнёт работать ледовый каток. В прошлом году ледовое пространство, открытое впервые, посетили около 30 тысяч человек, каток на площади Славы был признан одним из лучших в областной столице.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия в Самарской области проводить не планируется. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными.

Для активного отдыха на свежем воздухе в губернии создаются максимально комфортные и безопасные условия. Основными центрами притяжения для семейных прогулок станут парки, катки, зоны отдыха с горками и новогодними ёлками, спортивные площадки.

На территории площади Славы уже царит предпраздничная новогодняя атмосфера: посетителей радует нарядная красавица-ёлка, мерцающие арки, эффектные декорации. Подготовлены выдержанные в едином стиле павильоны проката с раздевалками и точка питания. Здесь под открытым небом можно будет согреться горячими напитками на любой вкус и подкрепиться свежей выпечкой.

Настоящий сказочный новогодний городок, в котором самым популярным местом активного досуга станет каток! Сам каток также украсит яркая световая подсветка: светодиодные прожектора, установленные по низу ограждения, и 12 световых опор придадут процессу катания под музыкальное сопровождение атмосферу светового шоу.

Покрытие катка порадует посетителей высоким качеством скольжения, чему способствуют уникальные технологические особенности подготовки льда. Заливка катка будет осуществляться ежедневно. На территории катка площадью 2400 кв. м сможет одновременно находиться до 500 человек. И это с учётом соблюдения необходимой меры безопасности – социальной дистанции!

Рядом с катком установлен павильон проката, где все желающие смогут взять удобные и качественные коньки на необходимое время. Для посетителей установлены две раздевалки. В каждой из них предусматривается нахождение не более 5 человек одновременно, ношение масок в раздевалке – обязательно. Три раза в сутки будет осуществляться санитарная обработка раздевалок, где также установлен бесконтактный санитайзер для обработки рук.

Каток будет работать до 5 марта 2021 года, ежедневно с 11:00 до 23:00, перерыв с 15.00 до 16.00.

Вход бесплатный. На территории организована охрана, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay