ИК-6 поставит Кошкинской центральной районной больнице пластиковые окна

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Согласно контракту между ИК-6 и Кошкинской центральной районной больницей исправительное учреждение поставит в лечебное заведение пластиковые окна и москитные сетки.Этот договор у колонии не единственный. Наряду с поставками пластиковых окон для нужд колоний и следственных изоляторов, изделия охотно закупались управляющими компаниями. Последние производили замену деревянных окон в жилых многоэтажках на пластиковые.Что касается производства пластиковых окон в исправительном учреждении, то оно полностью организовано на собственной базе ИК-6. Специалисты из числа осужденных получили хорошую профессиональную подготовку в образовательном учреждении №117 ФСИН России.Для изготовления пластиковых окон есть необходимые станки. Исправительное учреждение предоставило необходимое помещение, обеспечив его электричеством и теплом.В связи с тем, что пластиковые окна постоянно востребованы муниципальными и коммерческими организациями, то их производство в исправительных учреждениях будет увеличиваться, что положительно скажется на трудовой занятости осужденных, передает пресс-служба УФСИН по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Самарской области