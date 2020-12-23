И стар и млад: семейное добровольчество начинает активное развитие в Самаре

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24 декабря в 14:30 в центре РООПССО «Родные люди» (ул. Ленинская, д. 148) пройдет предновогоднее мероприятие для семейных добровольцев. Представители общественного движения «Волонтёры культуры» Самарской области проведут для детей и их родителей мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

Совместное мероприятие представителей движения «Волонтёры культуры» и самарских добровольцев общественной организации «Родные люди» даст старт площадки для развития семейного добровольчества в Самаре. На мероприятии дети и их родители, которые привыкли делать добрые дела вместе, смогут прочувствовать новогоднее настроение и отдохнуть вместе. Участников мероприятия ждет мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. Затем все добровольцы мероприятия вместе нарядят ёлку в Центре, украсят своими поделками сам Центр.

Так мероприятие положит начало активного систематического развития семейного добровольчества на базе Центра РООПССО «Родные люди».

Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» с 2013 года ведет активную работу в нашем регионе. Добровольцы организации оказывают помощь беременным женщинам в трудной жизненной ситуации и нуждающимся семьям с детьми. Среди волонтёров и сотрудников много членов семьи: мама и дочь, мама и сын, мама и дети, муж и жена, бабушка и внуки, папа и дети.

Семейное волонтерство – это деятельность, осуществляемая на добровольной основе, в которой участвуют двое и более членов одной семьи, из разных поколений (родители с детьми, дедушки и бабушки, сестры и братья, супруги, дяди и тёти).

Добровольчество с участием членов семьи приносит пользу не только данной семье,

но и обществу, в целом. Совместное волонтерство улучшает общение и взаимопонимание членов семьи, дает возможность больше узнать друг о друге. Практика показывает, что в семье, испытавшей хоть раз радость оказания помощи людям, подобная деятельность становится доброй семейной традицией, стилем жизни.

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