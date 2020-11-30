Художественная выставка «Путь художника» откроется в Самарской областной юношеской библиотеке

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3 декабря в 18:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет открытие выставки «Путь художника». Экспозицию представит художник, арт-терапевт, руководитель мастерской арт-практик при СОЮБ Татьяна Хамина.

Будут представлены ее живописные работы и картины ее учеников – самодеятельных художников, открывших для себя живопись во взрослом возрасте. Название выставки вдохновлено бестселлером американской писательницы Джулии Кэмерон, которая в своей книге дает простые и рабочие советы по раскрытию своих талантов и воплощению творческих идей в жизнь. Цель проекта – донести до зрителей мысль о том, что творческая реализация доступна людям в любом возрасте.

На открытии выставки Татьяна Хамина расскажет о своем творческом пути и покажет художественный мастер-класс, в котором смогут принять участие все посетители выставки.

Выставка будет работать с 3 по 20 декабря.

Адрес библиотеки — г. Самара, проспект Ленина, 14, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО