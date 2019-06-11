Хоровые коллективы СО стали лауреатами окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля

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В Нижнем Новгороде прошел окружной этап Всероссийского хорового фестиваля по Приволжскому федеральному округу. Этот фестиваль включен в национальный проект «Культура» 2019-2024 гг. и проводится при поддержке Минкультуры РФ.



Мероприятие направлено на активизацию музыкальной деятельности и творческого потенциала хоровых коллективов России, в том числе любительских корпоративных хоров.



Фестиваль проводится в категориях академических хоров: детские и взрослые любительские, детские учебные, взрослые профессиональные, в том числе профильных учебных организаций.



В окружном этапе приняли участие 14 хоровых коллективов — более 200 человек из Нижегородской, Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан и Чувашия.



Самарскую область представляли хор «Лицей» МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» г.о. Тольятти (руководитель – Забелина Елена Анатольевна) и народный женский камерный хор «Людмила» МБУК ДК «Заря» г.о. Самара (руководитель – Беспалова Ирина Александровна).



По итогам конкурсных прослушиваний хору «Лицей» было присуждено звание лауреата 2-й степени, народный женский камерный хор «Людмила» стал лауреатом 1-й степени.



По результатам окружного этапа фестиваля лучшие коллективы (победители) ПФО будут представлены для участия в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля 2019 года, который состоится в Москве.



Поздравляем коллективы с победой и желаем дальнейших творческих успехов, передает пресс-служба облправительства.