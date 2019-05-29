Хореографический ансамбль «ЛИСТ» из Тольятти стал лауреатом международного конкурса

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Хореографический ансамбль «ЛИСТ» МБУ ДО школа искусств «Лицей искусств» городского округа Тольятти в минувшие выходные принял участие в событии общенационального масштаба, представляющее творчество хореографических коллективов всех жанров и направлений, в Грантовом Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «GOLD-FEST», организаторами которого выступили Международный центр развития и поддержки творческих инноваций ArtBeFamily, Государственная Дума РФ и Управление делами президента РФ в городе Сочи. В фестивале-конкурсе приняли участие творческие коллективы из разных уголков России и Ближнего Зарубежья.Тольятти на конкурсе представляли участники ансамбля «ЛИСТ» - сборный состав учеников 4-го и 5-го классов под руководством профессионального преподавателя хореографических дисциплин, выпускницы Московского Государственного Института Культуры иИскусств, Мосоловой Валентины Львовны.Программа ансамбля включала в себя 12 хореографических композиций разных национальностей в жанре народного и характерного танца, в групповом и сольном исполнении. Жюри отметило самобытность, яркое воплощение замысла автора и академичность исполнения. Ребята привезли в город кубок лауреата Первой степени и 12 дипломов Лауреатов первой, второй и третьей степени. В условиях серьезнойконкуренции ни один из представленных нашими ребятами номеров не остался не отмеченным компетентным жюри, сообщает преподаватель хореографических дисциплин МБУ ДО школа искусств «Лицей искусств» Валентина Мосолова.