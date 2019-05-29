Хореографический ансамбль «ЛИСТ» из Тольятти стал лауреатом международного конкурса
29 мая 2019 21:39
114
Тольятти на конкурсе представляли участники ансамбля «ЛИСТ» - сборный состав учеников 4-го и 5-го классов под руководством профессионального преподавателя хореографических дисциплин, выпускницы Московского Государственного Института Культуры и
Искусств, Мосоловой Валентины Львовны.
Программа ансамбля включала в себя 12 хореографических композиций разных национальностей в жанре народного и характерного танца, в групповом и сольном исполнении. Жюри отметило самобытность, яркое воплощение замысла автора и академичность исполнения. Ребята привезли в город кубок лауреата Первой степени и 12 дипломов Лауреатов первой, второй и третьей степени. В условиях серьезной
конкуренции ни один из представленных нашими ребятами номеров не остался не отмеченным компетентным жюри, сообщает преподаватель хореографических дисциплин МБУ ДО школа искусств «Лицей искусств» Валентина Мосолова.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 мая 2019 23:02
Очистители будут потом возвращены на Землю для их изучения специалистами и анализа грязи, которая оседает на объекты в космосе. Социум
87
29 мая 2019 22:28
С 15 по 22 июня 2019 года в Самаре состоится масштабное событие – Российско-Китайские молодежные летние игры. Социум
101
29 мая 2019 22:16
"С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций". Социум
135
Здравоохранение
29 мая 2019 14:39
Для ребят, которые проходят лечение в больнице, организован конкурс детских рисунков, воспитатели подготовили для них также стихи, пословицы и поговорки о... Здравоохранение
183
29 мая 2019 14:21
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
185
29 мая 2019 12:27
В программе конференции запланирован также мастер-класс из больничной операционной. Здравоохранение
191
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13775
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13858
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14092
Туризм
28 мая 2019 15:06Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие. Туризм
52
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
248
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13853
Образование
27 мая 2019 16:33
Инновационная разработка медицинского вуза передана в серийное производство госкорпорации. Образование
316
27 мая 2019 15:35
Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в... Образование
261
27 мая 2019 14:25
Одним из направлений станет сотрудничество в области телемедицины. Образование
292
Культура
29 мая 2019 13:30
СОУНБ отмечает 220-летие гениального русского поэта грандиозными мероприятиями. Культура
189
29 мая 2019 09:27
Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Культура
179
28 мая 2019 13:15
Итоги конкурса подведут 5 августа. Культура
235
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14570
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14173
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
833
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1311
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
327
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
598
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
660
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15156
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
618
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
660
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
456
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
576
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
498
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
932
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
855
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
783
Мероприятия