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Новости /  Общество /  Социум  

Хинштейн о строительстве школы на 600 мест на 5 просеке: "Вполне разделяю недовольство людей"

26 октября 2019 19:39
56
Депутат госдумы Александр Хинштейн считает , что на 5 просеке "должна быть максимально большая школа."

"Уважаемые жители 5-й просеки. Решение о строительстве школы не на 1200, а на 600 мест было принято без учета моей позиции. Со своей стороны я все сделал: земельный участок передан в муниципальную собственность. По-прежнему считаю, что здесь должна быть максимально большая школа.
Так же, как и жители, я не понимаю: почему всем нам сначала демонстрировали проект школы на 1200 мест с привязкой к территории, а потом вдруг выяснилось, что рельеф не позволяет ее построить. Вполне разделяю недовольство людей", - написал депутат в Твиттере. 
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"...всем нам сначала демонстрировали проект школы на 1200 мест с привязкой к территории, а потом вдруг выяснилось, что рельеф не позволяет ее построить."
Хинштейн о строительстве школы на 600 мест на 5 просеке: "Вполне разделяю недовольство людей"
"...всем нам сначала демонстрировали проект школы на 1200 мест с привязкой к территории, а потом вдруг выяснилось, что рельеф не позволяет ее построить."  Социум
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