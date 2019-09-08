Хабиб Нурмагомедов побил Ольгу Бузову по популярности
8 сентября 2019 20:37
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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином среди пользователей сети Instagram, передает life.ru.
Нурмагомедов обошёл по количеству подписчиков певицу и ведущую Ольгу Бузову, когда у телеведущей было 16 миллионов 318 тысяч подписчиков. На момент написания этого материала Бузова набрала только одну тысячу человек, а спортсмен обошёл её уже на 20 тысяч.
Популярности Нурмагомедову добавила вчерашняя победа над американцем Дастином Пуарье. Боец накануне поставил новый рекорд по победам среди российских бойцов, обогнав даже Фёдора Емельяненко.
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