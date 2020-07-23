Хабиб Нурмагомедов о скончавшемся отце: Ты научил меня практически всему, что я умею

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— Тебя будет не хватать, отец. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной, — написал Нурмагомедов.Отметим, что пост спортсмен написал сразу на трёх языках: русском, английском и арабском.Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля в Москве, ему было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Президент РФ Владимир Путин позвонил чемпиону UFC и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин