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Новости /  Общество /  Социум  

ХХI Агропромышленная выставка в Усть-Кинельском - это непередаваемый волжский колорит и вся полнота русской души

14 сентября 2019 14:55
128
Выставка продлится до 15 сентября.
ХХI Агропромышленная выставка в Усть-Кинельском - это непередаваемый волжский колорит и вся полнота русской души! 

Выставка продлится до 15 сентября.

Добраться до нее можно с 9.00 до 16.00 на бесплатном автобусе от остановки пл. Кирова или на маршрутном автобусе № 126 до остановки «Дорожник».

Проведите выходные с пользой и яркими впечатлениями, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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