Губернаторский проект «СОдействие»: завершился второй этап конкурс общественных проектов
10 марта 2020 15:02
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Заявки принимались Администрацией Губернатора Самарской области с 1 сентября по 1 ноября 2019 года и с 1 января по 1 марта 2020 года. По итогам первой заявочной кампании из 211 заявок успешно прошли конкурсный отбор 123 общественных проекта. К 1 марта в конкурсную комиссию поступила 191 заявка на поддержку инициатив населения, что в 2,9 раз больше, чем на аналогичном этапе конкурса в прошлом году.
Наибольшую активность по сдаче конкурсных пакетов документов проявило население из Кировского внутригородского района г. Самары. От района поступило 17 заявок на рассмотрение конкурсной комиссии; городской округ Тольятти представил на конкурс 14 общественных проектов; Безенчукский, Похвистневский и Шенталинский районы представили по 12 проектов, от Сергиевского района поступило 11 общественно-значимых проектов.
Рассмотрение заявок осуществляется на основе критериев конкурсного отбора в срок не позднее 15 апреля 2020 года.
Все проекты, представленные на конкурс, отвечают требованиям массовости и общедоступности объектов общественной инфраструктуры. Решение об инициировании проекта принимается населением на собраниях граждан, конференциях. По усмотрению участников конкурсного отбора может проводиться анкетирование жителей по участию в программе. Например, жители городского округа Октябрьск вышли с инициативой по восстановлению ограждений спортивных объектов «Спортивная держава».
Активные жители села Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области инициировали общественный проект по устройству сквера «Памяти и Славы» с озеленением территории, установкой флагштоков и фонарей возле монумента «Мужества». Видение проекта благоустройства жители отразили в схематических рисунках, которые были представлены населению на заключительном собрании граждан по направлению конкурсной документации для участия в Губернаторском проекте «СОдействие».
Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:
– водоснабжение, пожарная безопасность;
– дорожная деятельность, освещение;
– малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;
– парки, скверы, фонтаны,
– сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;
– спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;
– народные промыслы, экскурсионное обслуживание, фестивали;
– содержание мест захоронения.
Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.
Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.
Всего за период реализации программы был заявлен 661 общественный проект, 370 проектов успешно прошли конкурсный отбор, из них 246 проектов реализованы по программе на территории Самарской области и 124 проекта запланированы к реализации на 2020 год.
Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются Администрацией Губернатора Самарской области в два этапа (с 1 сентября до 1 ноября текущего года и с 1 января до 1 марта следующего года).
Следующий приём заявок от участников Губернаторского проекта «СОдействие» состоится с 1 сентября до 1 ноября 2020 года. Для выдвижения инициативы по одному из вышеуказанных направлений активным жителям Самарской области необходимо сформировать инициативную группу и совместно с Администрацией соответствующего муниципального образования подготовить конкурсную документацию, передает пресс-служба облправительства.
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