Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги конкурса общественных проектов на 2021 год

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Конкурсная комиссия подвела итоги отбора общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). Заявки принимались департаментом внутренней политики Самарской области до 1 ноября. Всего в конкурсную комиссию поступило 189 заявок.

Всего за период действия программы на рассмотрение комиссии было представлено более 1000 общественных инициатив. Из них 490 проектов уже успешно реализованы по программе.

Решением конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, 15 декабря 2020 года из 189 проектов допущены к реализации 136 социально-значимых инициатив населения. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 136 проектам составляет более 188 млн рублей.

При этом лидерами по количеству заявок от муниципального образования являются: г.о. Самара с учётом внутригородских районов г.о. Самара (28 шт.); г.о. Тольятти (15 шт.); м.р. Безенчукский (11 шт.); м.р. Шенталинский (11 шт.); м.р. Похвистневский (9 шт.).

Очередной приём заявок по Губернаторскому проекту «СОдействие» состоится с 1 января до 1 марта 2021 года. Реализация проектов, признанных победителями на данном этапе, состоится в 2021 году.

Напомним, что Губернаторский проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:

— водоснабжение, пожарная безопасность;

— дорожная деятельность, освещение;

— малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;

— парки, скверы, фонтаны,

— сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;

— спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;

— народные промыслы;

— экскурсионное обслуживание, фестивали;

— содержание мест захоронения.

Основным условием участия в проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.

Выдвигать инициативы могут: население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.

Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются в два этапа: с 1 сентября до 1 ноября текущего года и с 1 января до 1 марта следующего года.

Со списком победители второго конкурса общественных проектов «СОдействие» на 2020 год можно ознакомиться на сайте Правительства Самарской области (/open_government/institutions-gubernatorskij-proekt-sodejstvie/).

Фото: Департамент информационной политики