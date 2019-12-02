Губернатор Самарской области выразил соболезнования жителям Забайкальского края

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Губернатор Самарской области от имени Правительства региона и от себя лично выразил соболезнования жителям Забайкальского края в связи с аварией автобуса, произошедшей в Сретенском районе. Правительственная телеграмма направлена в адрес главы региона Александра Осипова.«Мы глубоко потрясены случившимся, — отметил Дмитрий Азаров в телеграмме. — В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв этой страшной трагедии».Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что проявленные забайкальцами сила духа, организованность и выдержка позволят мобилизовать усилия для принятия всех необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим и их семьям.«Мы глубоко скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этом дорожно-транспортном происшествии», — подчеркнул Губернатор Самарской области.