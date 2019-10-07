Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Викторовича Бушмина

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Выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Викторовича Бушмина — заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.Больно и горько, когда уходят из жизни настоящие профессионалы. А Евгений Викторович был именно таким, знающим свое дело, мудрым, стратегически мыслящим политиком. За время работы в Совете Федерации мне не раз доводилось видеть, с какой самоотдачей, ответственностью Евгений Викторович подходил к решению самых разных вопросов.Деловые и личностные качества Евгения Викторовича, компетентность, поистине государственный подход к делу снискали ему заслуженный авторитет.Вклад Евгения Викторовича в укрепление законодательной базы России, упрочение верховенства закона и развитие экономики страны вызывает глубокое уважение и огромную признательность.Память об Евгении Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с коллегами, родными и близкими об этой невосполнимой утрате.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров