Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Даврона Юсуфова

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Выражаю искренние соболезнования коллегам, родным и близким в связи с уходом из жизни Даврона Юсуфбековича Юсуфова – председателя правления Самарской региональной общественной организации таджикистанцев «Пайванд-Единство».Даврон Юсуфбекович был одним из ярких представителей таджикского народа, который всю жизнь служил делу сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Самарской области.Являясь бессменным руководителем общественной организации самарских таджиков, он более 20 лет принимал активное участие в общественной и культурной жизни города и Самарской области, внес неоценимый вклад в организацию и проведение областных межнациональных мероприятий – Дня дружбы народов, Навруза, спортивных фестивалей. Даврон Юсуфбекович отличался искренностью и эмоциональностью, всегда защищал законные права и интересы своих соотечественников – трудовых мигрантов из Республики Таджикистан.Его знания, богатый жизненный опыт, активная гражданская позиция, созидательная энергия и организаторский талант снискали ему заслуженный авторитет и уважение коллег, соратников, представителей национальных организаций региона.Это невосполнимая потеря для нашей губернии. Память о Давроне Юсуфбековиче навсегда останется в наших сердцах.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров