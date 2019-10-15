Губернатор Самарской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации
15 октября 2019 17:32
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Во вторник, 15 октября, в Самарский регион прибыла делегация Мексиканских Соединенных Штатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом госпожой Нормой Пенсадо. Основной целью визита стало проведение Дней мексиканской культуры в Самарской области с 15 по 18 октября. В первый день пребывания в областной столице Норма Пенсадо и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
«Я рад приветствовать вас на Самарской земле, – обратился к послу глава региона. – Для нас особенно важен ваш визит в этот ответственный период, когда мы принимаем Дни культуры Мексики на Самарской земле».
Дмитрий Азаров сообщил, что Самарская область входит в десятку крупнейших экономик субъектов РФ. «Уверен, что тот уровень товарооборота, который сегодня существует между Самарской областью и Мексикой, имеет потенциал значительного роста», – сказал губернатор.
По итогам первого полугодия 2019 года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Мексиканскими Соединенными Штатами составил 11,1 млн долларов США, в том числе экспорт – 9,8 млн долларов США, импорт – 1,2 млн долларов США. Основным экспортируемым из Самарской области в Мексику товаром являются минеральные удобрения и продукция химической промышленности. Из Мексики в регион ввозятся оптические инструменты, каучук, резина, пластмасса и изделия из них.
«Дополнительный интерес к Мексике на территории региона возник в прошлом году благодаря Чемпионату мира по футболу, который проводился в России, в том числе на Самарской земле, и благодаря яркой и зажигательной игре сборной Мексики здесь, на самарском стадионе», – отметил глава региона.
Госпожа Норма Пенсадо поблагодарила Дмитрия Азарова и его команду за высокую организацию игр мундиаля в Самаре. «Чемпионат мира помог всему миру раскрыть глазами и увидеть настоящую Россию. Думаю, что многие стереотипы были сломаны», – сказала Норма Пенсадо.
Посол подчеркнула, что Самарскому региону и Мексике нужно продолжать обмениваться опытом, а также совместно работать над развитием экономических связей – в частности, в аэрокосмической отрасли. «У нас большой потенциал для сотрудничества», – отметила госпожа посол.
Дмитрий Азаров выразил надежду на то, что Дни культуры Мексики в Самарской области создадут прочную основу для дальнейшего взаимодействия: «Мы вместе можем успешно потрудиться над тем, чтобы импульс взаимного интереса Самарской области и Мексики друг к другу был усилен и продолжен».
Стороны также обсудили перспективные проекты следующего года, когда Россия и Мексика будет отмечать 130-летие дипломатических отношений. Дмитрий Азаров подчеркнул, что по случаю этой даты между областью и мексиканскими соединенными штатами можно будет организовать обмен творческими коллективами, объединениями, а также экспозициями музеев. А чтобы взаимопроникновение культур стало более активным уже в рамках Дней мексиканской культуры в Самарской области, Глава региона предложил предоставить возможность жителям региона, посетителям музеев, ознакомиться с виртуальными экскурсиями по музеям Мексики. Норма Пенсадо предложение поддержала и выразила уверенность в развитии двустороннего культурного сотрудничества.
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