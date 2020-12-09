Губернатор Самарской области приглашает россиян к участию в проекте « Мастера гостеприимства »

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В рамках всероссийского конкурса « Мастера гостеприимства » - проекта президентской платформы « Россия - страна возможностей » - проходит открытый конкурс регионов на право проведения полуфиналов конкурса в 2021 году.

Губернаторы ЯНАО, Самарской и Калининградской области - наставники конкурса «Мастера гостеприимства» - рассказали об опыте проведения полуфиналов первого сезона конкурса в их регионах и приз россиян к участию в проекте.



К региональной площадке предъявляются особые требования. Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии. Предложенные решения тех или другие задачи будут переданы для рассмотрения руководству территорий, где пройдут полуфиналы.



В минувшем сезоне полуфиналы состоялись в Туле, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте и Калининграде, полуфинал «Транссиб» прошел в онлайн-формате.



«Россия - это действительно страна возможностей, в том числе, туристических. И агентство «Мастера гостеприимства» предоставляет возможности для поддержки инициативных людей, которые могут раскрыть этот потенциал в своих регионах. И чем больше люди узнают о нашей большой стране, тем больше они влюбляются в свой регион, в нашу любимую страну. В этом есть очень высокая миссия мастеров гостеприимства. Уверен, что и в Самарской области появятся новые точки притяжения туристов », - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



«Мы рады, что Калининград стал местом, где обсуждались интересные проекты в сфере туризма. Мне, как наставнику этого конкурса, особенно приятно, что калининградские участники конкурса оказались в числе победителей. Это и замечательные «Путешествия мечты» Светланы Нигматуллиной для людей с ограниченными возможностями здоровья, это и «Гостеприимный Калининград» Людмилы Семеновой. Важные и нужные проекты, которые мы поможем реализовывать. У нас много новых идей, связанных с туристической отраслью региона. Но людей не хватает. С учётом того, что Калининградская область ждет увеличения туристического потока, необходимого развития образовательной базы - это тоже приоритет для развития проектов гостеприимства. В рамках все проекты будут обсуждаться в рамках конкурса - они в той или иной мере для нас важны, для нас, как для региона. У нас огромная работа впереди. Спасибо, что вы выбрали Светлогорск для проведения полуфинала, я еще раз хочу пожелать всем успехов, вы большие молодцы, верьте в себя »,- объявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов .



« На Ямале сосредоточены уникальная природа, культура и быт народов, северное сияние, возможности для экстремального туризма. И всё это в 2,5 часах полёта от Москвы и Санкт-Петербурга. У нас большие планы по развитию туристического кластера на Полярном Урале. И нам очень важно, кто будет работать там - встречать гостей, показывать им привлекательность нашего округа. Поэтому мы поддерживаем конкурс «Мастера гостеприимства». Он помогает вырастить профессионалов в сфере туристического сервиса, которому точно найдется работа на Ямале », - заметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.



По итогам первого сезона проекты участников были поддержаны Министерством природы России, Русским географическим обществом, Роскосмосом, Metro Cash & Carry и другими партнерами. Несколько были отобраны к реализации уже на стадии полуфиналов. Три лучших финальных проекта поддержаны Ростуризм для дальнейшей акселерации и сопровождения.

«Полуфиналы были очень напряженными и насыщенными, команда для участников стала тестом на стрессоустойчивость, организованность и умение принимать критику. Тем важнее было чувствовать ту гостеприимную атмосферу, в которой оказались конкурсанты, члены жюри и организаторы. Мы искренне благодарны за теплый прием и поддержку, оказанную конкурсу «Мастера гостеприимства» регионам, принявшим полуфиналы сезона проекта. Уверены, что регионы тоже получили положительный эффект от нашего пребывания на их территории: интересные проекты, обсуждение перспектив развития туризма с профессиональным сообществом и экспертная оценка региональных проектов была востребована на каждом полуфинале » , - отмечает руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО« Россия - страна возможности » Антон Сериков.



Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Заявку на https://welcomecup.ru/ может подать любой совершеннолетний гражданин России. Срок окончания регистрации - 15 января 2021 года.

Подробности в файле во вложении.