Губернатор Самарской области поздравил Героя соцтруда Максима Оводенко с юбилеем

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«Максим Борисович Оводенко – это выдающийся человек. Масштаб его личности таков, что сопоставить с ним кого-то из современников очень сложно. Есть такие люди, но их очень немного, – отметил Дмитрий Азаров в недавнем интервью к фильму о юбиляре. – Я очень город тому, что мы знакомы не один год и уже не одно десятилетие».Максим Оводенко после завершения учебы в Уральском политехническом институте, по распределению попал на Каменск-Уральский металлургический завод. Спустя семь лет он получил назначение на должность главного инженера Красноярского металлургического завода. А в 1984 году приехал в Куйбышев.Первые шаги в должности директора Куйбышевского металлургического завода совпали с полномасштабной реконструкцией прокатного, литейного, прессового производств и обновлением вспомогательных цехов – инструментального, механического, энергетического. Быстрое и успешное перевооружение предприятия позволило установить рекорд среди всех предприятий отрасли. В 1988 году на заводе было изготовлено 600 тысяч тонн проката.«Максим Борисович – человек, при котором металлургический завод по-настоящему обрел свою мощь. Чего стоит только тот рекорд, который до сих пор не побит, – сказал Губернатор. – При нем внедрялись новые технологии, научная организация труда. И во многом завод был лидером, не только в своей отрасли, а лидером в промышленности мощнейшего государства – Советского Союза. Внедрялись, успешно осваивались новые виды сплавов, которые до него, казалось, невозможно сделать, создать на территории нашей страны».По мнению Дмитрия Азарова, Максим Оводенко заложил основу для дальнейшего развития металлургического завода, создал мощный запас прочности, который позволил пройти кризисные испытания 90-х. «Задел, созданный Максимом Борисовичем Оводенко, позволил пережить это время. Кроме того, на заводе работали воспитанники, ученики, преемники Максима Борисовича, и они также не позволили уничтожить предприятие, – подчеркнул Глава региона. – Я считаю, что завод сегодня развивается, осваивает новые виды продукции, проходит модернизацию во многом благодаря тому колоссальному научно-производственному, техническому, инновационному, человеческому, кадровому заделу, который создал Максим Борисович Оводенко».Решение сложнейших производственных проблем требовало знаний, времени, сил. Максим Борисович погружался в вопросы, которые не были напрямую связаны с выпуском продукции. Так по его инициативе в заводской структуре был организован учебно-педагогический центр, в котором готовили специалистов отрасли.Руководитель региона отметил, что Максим Оводенко всегда заботился о заводчанах, о куйбышевцах. «Он строил объекты социального назначения, десятки тысяч квадратных метров жилья. Он внес огромный вклад, чтобы Куйбышев, а ныне Самара, был заметен на карте страны не только как промышленный центр, но и как центр опережающего жилищного строительства, создания социальной инфраструктуры. И во многом то, что сегодня имеет город – это его заслуга. Вот что он значит для страны, для Самарской области и для столицы региона», – подчеркнул Губернатор.Сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, Михаил Борисович, возглавив Клуб Почетных граждан Самарской области, ведет общественную работу, в том числе, по патриотическому воспитанию молодежи.«Максим Борисович и все Почетные граждане проводят встречи по всей территории Самарской области в различных муниципальных образованиях, и объясняют людям суть вещей, суть времени. Объясняют им, в том числе, что такое национальные проекты, зачем они нужны, почему Президент страны Владимир Владимирович Путин их инициировал, что они дают простому человеку – каждому гражданину страны. И это бесценно, – подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона пожелал юбиляру крепкого здоровья, долголетия, новых успехов и побед. «Дорогой, многоуважаемый Максим Борисович! От всей души, от всего сердца я поздравляю вас с замечательным юбилеем! Я хочу в этот день пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья. Вы являетесь примером энергии, жизнерадостности, интереса к жизни для сотен тысяч людей. Я уверен, так будет всегда. Долгих вам лет активной и интересной жизни. А неинтересно жить вы и не умеете! Я хочу пожелать процветания благополучия новых успехов и побед вашим родным и близким. Спасибо за вашу помощь, за ваш добрый совет, за то, что вы такой, какой есть, что вы не меняете своих принципов, всегда остаетесь верным себе, нашей великой Родине. Дорогой Максим Борисович, живите долго, будьте здоровы, радуйте нас своими новыми идеями, которые мы постараемся воплощать в жизнь», – отметил Губернатор.