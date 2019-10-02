Губернатор Самарской области оценил качество ремонта самарской школы №46

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В среду, 2 октября, губернатор Самарской областипосетил школу №46 в Октябрьском районе Самары. 1 сентября образовательное учреждение было открыто после капитального ремонта.Напомним, последние два года ученикам 46-ой приходилось получать знания в других школах и колледжах района из-за того, что осенью 2017-го года в одном из классов обвалилась штукатурка. С тех пор здание закрыли на капитальный ремонт. За два года подрядчики укрепили фундамент, заделали швы, заменили окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. А также приобрели современное оборудование для классов, столовой, актового и спортивного залов, в коридорах есть специальные сенсорные медиаэкраны. Кроме того, в школе теперь развита и безбарьерная среда – были установлены пандусы и подъемники.Подрядчики серьезно подошли и к вопросам безопасности. Теперь на входе в образователное учреждение работает пропускная система с рамкой металлодетектора, установлена система видеонаблюдения и противопожарная система последнего поколения. С 2 сентября учиться в своей обновленной школе начали 747 детей.В ходе осмотра фасада здания Дмитрий Азаров обратил внимание главы Октябрььского района на прилегающую к школе территорию, которая нуждается в благоустройстве. «Приведите территорию в порядок, чтобы никакого мусора там точно не было. И нужно отремонтировать дом рядом со школой», — поручил глава региона.Губернатор заглянул на урок краеведения. Напомним, с этого года в школах региона по инициативе Дмитрия Азарова появился новый предмет — «История Самарского края». Этот предмет отличается от общеизвестного краеведения, которое в каждой школе преподавалось по-разному. Где-то через призму литературы, где-то — географии или истории. Теперь удалось создать единый подход к предмету, в основу которого вошел историко-литературный стандарт.Авторский коллектив ведущих историков региона создал интерактивный учебник по истории нашей малой Родины. В нем есть ссылки и QR-коды, по которым школьник сможет получать дополнительную информацию по предмету, участвовать в конкурсах по краеведению. Начальная школа будет читать «Рассказы по истории Самарского края», эта программа рассчитана на третий-четвертый классы. Для шестого и седьмого классов или седьмого и восьмого классов разработаны специальные учебники, которые школьники получили 2 сентября. Каждый класс изучает предмет по одному часу в неделю.Школьники признались губернатору, что новый предмет им очень нравится. Дмитрий Азаров рассказал им интересный факт — в Самарской области, по сравнению с другими регионами, лучший вид на Волгу. Глава региона поручил организовать для школьников экскурсию в нацпрарк Самарская лука, чтобы они увидели всю красоту нашего края своими глазами. В свою очередь, дети пригласили его посетить школьную тренировку по баскетболу. В завершении осмотра губернатор поздравил педагогов образовательного учреждения с профессиональным праздником — Днём учителя, передает пресс-служба облправительства.