Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил конкурс на должность министра культуры Самарской области
11 апреля 2019 21:23
77
Напомним, о применении открытых конкурсных процедур для подбора кадров на высшие посты в региональном Правительстве Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил во время своего выступления в финале Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» в Сочи. «Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих к участию», – заявил тогда Дмитрий Азаров.
«Культурные лидеры в Самарской области есть. И мы их хорошо знаем: и в сфере театрального искусства, живописи, музыки, музейного дела. Но нам нужны лидеры в области администрирования», — пояснил Глава региона в эфире программы «Главная тема» канала «Россия 24» 11 апреля.
«Сегодня, как никогда, высок спрос на энергичных, талантливых людей. Для них, вместе с лидерами России, мы запустили проект «Кадросфера», опыт которого признан лучшим в стране. Цель проекта — создать кадровый резерв, и не только для государственной или муниципальной власти, а для всего региона. Одним из механизмов привлечения высококлассных специалистов станет открытый конкурс на должность министра культуры. Он стартует 12 апреля, что символично для нашего региона, имеющего «космические» амбиции в любой сфере», — отметил Дмитрий Азаров и пригласил всех, кто чувствует в себе силы, компетенции, принять участие в конкурсе.
«Хочу сказать, что участие в конкурсе уже точно примут не только жители Самарской области, но и других регионов. Я думаю, конкуренция будет высокая. Не теряйте время, готовьтесь, участвуйте, побеждайте, входите в команду регионального правительства –мы вместе многое сделаем!» — обратился с напутствием Глава региона.
Отбор кандидатов на должность министра культуры будет проходить в три этапа: заочный, интерактивный и очный.
На первом (заочном) этапе отбора кандидатам необходимо:
— зарегистрироваться на портале «Кадросфера»;
— заполнить данные профиля;
— пройти тестирование;
— записать и загрузить на портал видеопрезентацию, содержащую ответ на вопрос «Ваша цель участия в отборочных и оценочных процедурах на замещение должности министра культуры Самарской области?», а также конкретные предложения по развитию сферы культуры в Самарской области.
На втором (интерактивном) этапе кандидату нужно представить предложения, идеи по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в Самарской области.
На третьем (очном) этапе после проведения оценочных процедур комиссией будет проведено индивидуальное собеседование с кандидатами на должность министра культуры Самарской области.
По завершении каждого этапа будет составлен рейтинг кандидатов, показавших наилучшие результаты. По решению конкурсной комиссии они проходят на следующий этап.
В состав комиссии входят представители общественности, профильные эксперты, представители органов государственной власти Самарской области.
Прием документов для участия в очном этапе осуществляется по 15 мая 2019 года (включительно) по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, кабинет 426, ежедневно с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) (кроме выходных и праздничных дней). Контактный телефон 242-23-32.
Предполагаемая дата проведения очного этапа конкурса – 03 июня 2019 года.
Объявление о проведении конкурса будет размещено на сайтах федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», Правительства Самарской области.
С условиями участия в конкурсе и требованиями к кандидатам можно ознакомиться по ссылке: https://www.samregion.ru/vacancy/vakansii/, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 апреля 2019 21:23
С 12 апреля 2019 года в Самарской области стартует проведение отборочных процедур на замещение должности министра культуры Самарской области. Социум
66
11 апреля 2019 19:05
В эфире - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
106
11 апреля 2019 18:21
Когда Аида поняла, что один из билетов счастливый и они выиграли 1 миллион рублей, очень разволновалась. Социум
87
Здравоохранение
11 апреля 2019 11:29
Такими принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми. Здравоохранение
174
10 апреля 2019 18:17
"ЭКЗАР-34", это экзоскелет, разработанный волгоградскими учеными в 2013 году для абилитации и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей. Здравоохранение
229
9 апреля 2019 22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
2510
Новости медицины
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
70
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
431
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
545
Туризм
10 апреля 2019 12:22
Поездка в Крым — самый бюджетный вариант, выяснили эксперты. Туризм
181
7 апреля 2019 22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень. Туризм
248
7 апреля 2019 17:01
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно. Туризм
264
Образование
11 апреля 2019 18:15
В робототехнических соревнованиях сразятся школьники и студенты. Образование
74
10 апреля 2019 17:09
12 апреля в 18.00 музей приглашает выпускников университета разных поколений на встречу «Yuri’s Night». Образование
200
10 апреля 2019 12:26
2017 году Группа компаний «АКОМ» и вуз подписали Соглашение о сотрудничестве. Образование
179
Культура
11 апреля 2019 10:43
Вход свободный, по читательскому билету. Культура
163
10 апреля 2019 15:05
14 апреля в ДК «Тольятти» будет показана премьера нынешнего сезона – поставленный в Самарском академическом театре оперы и балета в декабре балет... Культура
218
10 апреля 2019 11:53
К каждому виртуальному тематическому комплексу будет дана подробная информация. Культура
154
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
489
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
688
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1128
Видео
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
152
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
476
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1016
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
508
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
638
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
383
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
478
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1175
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1132
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2112
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2412
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1454
Мероприятия