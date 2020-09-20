Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области

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Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем.

Губернатор Самарской области в своём инстаграм-аккаунте обратился к жителям. Дмитрий Азаров отметил, что после пандемии практически всем удалось вернуться к привычному ритму жизни. Однако с наступлением холодов увеличивается риск распространения вирусных инфекций. Поэтому глава региона подчеркнул, что сейчас самое время крайне бережно относиться к своему здоровью, сообщает портал СОВА.

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас все медучреждения региона снабжены всем необходимым оборудованием и средствами. Однако в ближайшее время пройдёт проверка больниц Самарской области. И если возникнет необходимость, будут пополняться запасы медсредств.

Губернатор призвал соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и мыть руки.

- Настоятельно рекомендую не забывать про вакцинацию от гриппа, которую активно проводим в регионе. К нам также поступила вакцина против коронавирусной инфекции, которую в первую очередь будем делать медикам, находящимся на передовой. Все в наших с вами руках, будьте внимательны к своему здоровью, - сказал Дмитрий Азаров.

Видео можно посмотреть здесь.