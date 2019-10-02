Губдумой приняты поправки в облбюджет 19-21 годов

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1 октября Губернской Думой приняты, подготовленные губернатором и правительством региона, поправки в облбюджет 19-21 годов.Учтены поступления из федерального бюджета и пенсионного фонда РФ на 3,4 млрд рублей, увеличены доходы бюджета 2019 года на 5,7 млрд рублей (уточнение прогноза и фактических поступлений), передает пресс-служба Минфина СО.