Греф отчитался перед Путиным о ситуации с кредитами для жителей Тулуна
10 сентября 2019 23:51
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— По его словам (Грефа. — Прим. ред.), на данный момент банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей. Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будет рассмотрена в ближайшее время, — говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, Греф сообщил Путину, что идёт работа по замене утраченных банковских карт, выплате страховок. Сбербанк также планирует построить инфекционное отделение тулунской больницы за счёт средств кредитного учреждения.
Напомним, 2 сентября на совещании в Тулуне Путин достаточно серьёзно раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка. По мнению президента, речь идёт о несерьёзных для банка с рекордными доходами суммах.
Фото © Пресс-служба президента РФ
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