Граждане, потерявшие работу в период пандемии, трудоустраиваются с помощью службы занятости

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О необходимости стимулирования предприятий и организаций, которые трудоустраивают людей, потерявших работу из-за пандемии, заявил на прошлой неделе в рамках первого социального онлайн-форума партии «Единая Россия» Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Стабилизации ситуации на рынке труда помогает реализация мероприятий активной политики занятости, финансируемых из областного бюджета. Так, в текущем году службой занятости трудоустроено 44 553 человека, с сентября уровень трудоустройства стабильно растет и сейчас составляет 32,6% (в мае данный показатель составлял 13%). Этому способствует и количество вакансий, которое выросло на 8,6% по сравнению с началом года и составило 28,8 тыс. единиц.

АО «Почта России» – один из работодателей, с которым служба занятости региона на постоянной основе сотрудничает в части содействия в трудоустройстве. Почтамты регулярно предоставляют сведения о свободных вакансиях, повышая, тем самым, шансы безработных граждан обрести новое место работы. Кроме того, с 1 ноября наш регион вошел в 4-й этап программы повышения заработной платы сотрудникам основного производства.

«Наши вакансии мы размещаем на интерактивном портале службы занятости, совместная работа в этом плане отлажена очень хорошо. Хотелось бы отметить, что в период введения и усиления ограничительных мер Почта России трудоустроила порядка 500 человек, половина из которых нам рекомендована центрами занятости», – сообщила Ирина Прохорова, руководитель направления внешних коммуникаций макрорегиона Волга АО «Почта России».

Жительницы пос. Кировский Красноармейского района Наталья Журавлёва и г. Нефтегорска Людмила Щетинина остались без работы в период пандемии. Женщины сразу же обратились за помощью в местные центры занятости. Встать на учёт помог портал госуслуг. В течение 3-х дней женщины дистанционно были признаны безработными, им назначено пособие по безработице и параллельно начался подбор подходящих вакансий. Работа нашлась в структуре АО «Почта России». Так, Наталья Журавлева трудоустроена начальником отделения почтовой связи, а Людмила Щетинина – кладовщиком.

«До пандемии я работала кондитером в столовой. Ездить было далеко, да и стоять приходилось по несколько часов, сильно уставала. Решила найти место рядом с домом и с удобным графиком работы. Сейчас занимаюсь сортировкой печатных изданий, которые поступают в наше почтовое отделение, составляю накладные. Мне все очень нравится, коллектив хороший», – рассказала Людмила Щетинина.

В следующем году реализация мероприятий активной политики занятости будет продолжена. В дополнение разработан комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на региональном рынке труда. Перечень мероприятий уже получил положительную оценку Минтруда России.