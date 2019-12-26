"Гознак" заверил, что деньги не разносят инфекции
26 декабря 2019 23:33
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По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в ряде областей России превышен. А ранее в четверг пресс-служба ведомства сообщила, что вирус гриппа сохраняется на денежных купюрах сроком до двух недель, поэтому деньги в ряде случаев могут становиться рассадником инфекции.
Роспотребнадзор предупредил, что бумажные деньги могут распространять вирус гриппа. Врачи-эпидемиологи рассказали, как нужно вести себя человеку, чтобы не заразиться после контакта с опасными средствами платежа.
"Считаем, что это утверждение некорректно применять к российским банкнотам. Вопросу долговечности безопасности банкнот в нашей стране уделяется большое внимание", - прокомментировали в "Гознаке" заявление ведомства.
Также там подчеркнули, что наличное денежное обращение в России "очень чистое". "Отечественные стандарты по выводу ветхих банкнот из обращения находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, не допускается их переход в сильно ветхое состояние", - поясняется в сообщении.
"Для повышения антимикробных свойств бумаги для российских банкнот при ее производстве используют специальные добавки-антисептики, которые попутно делают ее более долговечной. Препарат эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии, и даже некоторых насекомых. Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности", - отметили в "Гознаке".
Также в последнее время на отдельные номиналы российских банкнот наносится специальное лаковое покрытие, которое дополнительно защищает изделия от загрязнения, добавил официальный представитель "Гознака". "Однако никакие технологии не повлияют на загрязненность и безопасность банкноты сильнее, чем её владелец. При использовании и хранении банкнот следует избегать сырости и грязи, а после пользования банкнотами не стоит пренебрегать элементарными правилами гигиены – мыть руки", - указывается в сообщении.
Фото: соцсети
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