Государство снизит долю в уставном капитале Первого канала до не менее 34%

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Государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала до не менее 34% с 51%, получив "золотую акцию" в компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что увеличение уставного капитала телеканала происходит согласно указу президента РФ и "принято ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала". "Государственный контроль будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции", - пояснили в ведомстве.

Новым председателем совета директоров Первого канала при этом стал помощник президента РФ Максим Орешкин, который ранее около 4 лет руководил Министерством экономического развития РФ. "Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиа активов государства и лидеров отрасли", - добавили в Минцифры.

Сейчас контрольный пакет акций Первого канала находится у государства: 38,9% акций принадлежат Росимуществу, еще 9,1% - ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - ФГУП "ТТЦ Останкино". Еще 29% контролируют структуры "Национальной медиа группы".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС