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Государственная Третьяковская галерея и "Самарская сетевая компания" реализуют уличный арт-проект в Самаре

13 июня 2019 15:32
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Принято решение о создании арт-объекта на трансформаторной подстанции, построенной для энергоснабжения будущего филиала Галереи в Самаре.
9 июня 2019 года генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Самарской сетевой компании Виль Мухаметшин приняли решение о создании арт-объекта на трансформаторной подстанции, построенной для энергоснабжения будущего филиала Галереи в Самаре.

В конце лета – начале осени 2019 года под кураторским надзором Третьяковской галереи на стены энергообъекта  «Самарской сетевой компании» будет  нанесен мурал ("крупное граффити") одного из известных российских стрит-артистов Миши Моста. Предполагается, что тематикой работы станет осмысление роли энергии в развитии цивилизации. Поскольку филиал Третьяковской галереи будет открыт в Самаре в  конструктивистском здании Фабрика-кухня завода
им. Масленникова (архитектор Е.Н. Максимова, 1932), в своей работе художник планирует использовать эстетику советского конструктивизма. В дальнейших совместных планах Галереи и самарской энергокомпании – создание внешнего пространственного каркаса, который преобразит типовое здание трансформаторной подстанции в конструктивистский архитектурный объект.

«Для нашей энергокомпании – честь принять участие в подготовке к открытию филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре. Помимо художественного преобразования самой трансформаторной подстанции мы планируем предложить властям Самары помощь в благоустройстве среды вокруг нее», – отметил директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин, передает пресс-служба ССК. 
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Комментарии



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