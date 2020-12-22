Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

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Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей, передает РИА Новости.

В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года. В нем сказано, что у местных властей появятся полномочия "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения", в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений.

Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев